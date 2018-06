Vieste. Veicoli speciali della Polizia locale per contrastare abusivismo in spiaggia

Di:

Vieste. Si dice soddisfatto dell’operato dei propri uomini il Comandante Vicario della Polizia Locale di Vieste Isp. Sup. DiMauro Gaetano. Da una nota a sua firma apprendiamo che anche quest’anno la Polizia Locale di Vieste ha un Nucleo Operativo Spiagge coordinato dall’Isp. Riccardi Pietro e che tale nucleo è stato equipaggiato con due veicoli speciali e precisamente due ATV (All Terrain Vehicles, detti comunemente QUAD) CFORCE 450 cc 4×4 prodotti dalla CfMoto e powered by Rotax. L’acquisto di tali veicoli è stato fortemente voluto proprio dal Comandante Vicario della Polizia Locale di Vieste Isp. Sup. DiMauro Gaetano, che in perfetta sintonia con l’amministrazione comunale nella persona del Sindaco Avv. Giuseppe Nobiletti e del Dirigente Amministrativo Dott. Angelo Raffaele Vecera ha reperito i fondi per tale acquisto in tempo per la stagione estiva.

Bene, se siamo abituati a vedere soltanto in televisione veicoli del genere in dotazione alla Polizia di Miami, ben presto ci abitueremo a vederli sempre più frequentemente sulle nostre spiagge per contribuire insieme ai personale addetto al salvataggio di tutti gli stabilimenti balneari a rendere la permanenza in spiaggia decisamente più sicura e tranquilla.

Sono stati controllati diversi ambulanti intenti a vendere chincaglieria in spiaggia e siccome tale attività è tassativamente vietata, la merce è stata posta sotto sequestro. Sequestrato anche un autocarro FIAT SCUDO e tutto il contenuto, ad un commerciante che effettuava la vendita in una zona assolutamente vietata violando le disposizioni della Legge Regionale 24 del 2015 e le disposizioni comunali. Sui luoghi è intervenuto il Soccorso Stradale per rimuovere tale veicolo e portarlo in depositeria giudiziaria.

Le operazioni messe a segno sono state di volta in volta comunicate al Signor Sindaco di Vieste, l’Avv. Giuseppe Nobiletti, che si è complimentato con il personale operante.

Tale servizio si basa altresì su una importantissima attività di prevenzione ed informazione, infatti gli uomini dell’Unità Operativa Spiagge – Beach Patrol hanno istruito diversi proprietari di cani sulle modalità di condotta dei propri amici a quattro zampe in spiaggia e su quello che non è consentito fare.

Altro aspetto importante consiste nell’avvisare le persone in spiaggia sui comportamenti che si devono o che non si devono fare, sulle corrette modalità di smaltimento dei rifiuti, i divieti imposti dalla normativa in vigore.

La polizia locale intende utilizzare questi veicoli anche per prevenire e reprimere l’abbandono di rifiuti in punti sensibili, soprattutto in periferia, in stretta collaborazione con il Dirigente del Settore Ambiente Dott. Luigi Vaira sempre molto attento a questo delicatissimo argomento.

Anche quest’anno la Polizia Locale di Vieste chiede di collaborare, segnalando abusi sia telefonicamente (0884.708014) sia a mezzo email ai seguenti indirizzi:

Email: poliziamunicipale@comune.vieste.fg.it

Pec: poliziamunicipale.vieste@pec.rupar.puglia.it

La parola d’ordine è: TOLLERANZA ZERO.

dal Comando Polizia Locale di Vieste

Isp. RICCARDI Pietro