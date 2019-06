Alibi summer fest 2019: Mondo Marcio in scena

Di:

Foggia. Manca poco più di un mese all’Alibi Summer Fest ‘19, il primo vero festival nella storia della Capitana, che si svolgerà a San Severo il 26 e 27 luglio 2019. Per iniziare a scaldare l’atmosfera ecco la prima data di avvicinamento al festival: protagonista sarà Mondo Marcio. L’appuntamento è per il 1° luglio presso il Lunarossa di Foggia.

Mondo Marcio inizia la sua carriera da rapper all’età di 16 anni e viene subito notato da Bassi Maestro, con il quale produce il suo primo omonimo album. Subito dopo inizia a collaborare con personaggi di spicco del mondo rap, come Gue Pequeno e Fabri Fibra.

I successivi dischi confermano il successo di Mondo Marcio, che produce diversi lavori sperimentando anche prodotti musicali diversi, per esempio il campionamento di alcuni brani di Mina, che per la prima volta concede l’autorizzazione all’utilizzo dei suoi brani. L’ultimo album pubblicato è Uomo!, uscito a marzo del 2019.

I biglietti dello spettacolo, che si terrà l’1 luglio presso il Lunarossa di Foggia, sono disponibili presso i promoter autorizzati.

Sarà quindi Mondo Marcio a prepararci all’arrivo dell’Alibi Summer Fest ‘19.

Tutti i nomi sono stati svelati. Sui tre palchi allestiti per l’evento, il primo giorno, tra gli altri, ci saranno i Subsonica, gli Hooverphonic, i Fast Animals and Slow Kids, Myss Keta.

Il secondo giorno, invece, sarà dedicato alla trap con artisti come Capo Plaza, Nitro, Lazza, Side Baby e molti altri. E poi ci saranno la ruota panoramica, le macchine da scontro, un’area relax in cui trascorrere il tempo tra uno show e l’altro e attrazioni luminose per creare un’atmosfera unica.

Programma Alibi Summer Fest ‘19:

Venerdì 26 Luglio: Subsonica, Hooverphonic, Fast Animals and Slow Kids, Eugenio in Via di Gioia, Delaporte, Kutso, M¥SS KETA, Auroro Borealo

Sabato 27 Luglio: Capo Plaza, Nitro, Lazza, Speranza, Massimo Pericolo, Side Baby, Masamasa, Nibirv, Zuno Mattia, Leo Pari

Le prevendite dell’Alibi Summer Fest ‘19 sono disponibili sui circuiti abilitati.

Do It Yourself Ticketone (anche con 18 app)

L’hashtag ufficiale dell’Alibi Summer Fest è #asf19, seguiteci sui nostri canali social per restare aggiornati su tutte le novità