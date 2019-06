Circolo Tennis Manfredonia: la squadra femminile sale in Serie C

Di:

Manfredonia, 24 giugno 2019. Il Circolo Tennis Manfredonia sta attraversando una fase di rinascita: con un nuovo Cda e giovani appassionati e volenterosi, il cammino dei giovani tennisti sipontini è tutto in salita nel mondo agonistico. Ne è prova la vittoria della squadra femminile salita in Serie C, ufficialmente entrata a far parte delle prime 10 squadre pugliesi. Del team fanno parte Alessandra Piccoli, istruttrice (3.4) ed ex giocatrice di 2° categoria, Carlotta Serafino (3.3) classe 2001, Federica Cassano (3.5) 2003, Paola Sharon De Luca (3.5), la più giovane – classe 2007 – e la più promettente, qualificata ai campionati italiani e alle fasi finali del circuito NEXT GEN MACROAREA, entrambi a Milano. La promozione arriva dopo il torneo che ha visto le giovanissime tenniste sfidarsi con le 5 squadre di Andria, Bisceglie, Bari e San Severo.

Le ambizioni del Circolo Tennis sono quelle di crescere sempre di più a livello agonistico e di trasformare la struttura in uno spazio non solo sportivo ma anche di condivisione per i giovani atleti. La scuola conta attualmente 30 allievi fissi e, per il futuro, si pensa anche ad una squadra maschile. Progetti di crescita che non sarebbero possibili senza il team che ha risollevato le sorti del Circolo: il Presiente Raffaele Delli Bergoli, il preparatore fisisco Nicky De Luca, il fisioterapista e giocatore di 2° categoria Gianluca Piccoli e l’istruttrice Alessandra Piccoli. Il Circolo si avvale anche della collaborazione di Pat Remondegui, allenatore argentino che ha iniziato quest’anno una proficua collaborazione con i ragazzi e il team, un riferimento per i maestri e per tanti professionisti.