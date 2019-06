Crac Fse, sequestrati 25 mln di crediti

Di:

(ANSA) – BARI, 24 GIU – Il Tribunale di Bari ha disposto il sequestro preventivo di crediti per 25 milioni di euro vantati da 5 persone e 8 società in relazione alla procedura concorsuale per le Ferrovie del Sud Est. I destinatari del sequestro sono alcuni imputati nel processo sul crac da 230 milioni di euro di Fse, poi acquistate da FS, tra i quali l’ex presunto amministratore occulto e avvocato della società, Angelo Schiano.