“La cultura si fa strada”: a Foggia e BAT 150mila euro per progetti culturali

La cultura si fa strada e si fa in strada, nelle città, con i cittadini. È questo il nuovo motto della Puglia, che mette in campo una nuova strategia di potenziamento degli attrattori culturali: “La cultura si fa strada” . Grazie ad un intervento congiunto in sede di approvazione del bilancio regionale con il consigliere Enzo Colonna, estensore di alcune delle norme interessate, sono stati previsti 850mila euro per tutta la Puglia e cinque nuove direttrici che intrecciano memoria, paesaggio, creatività e partecipazione.

Dalla promozione della Street art come strumento di riqualificazione e valorizzazione di luoghi e beni della città, in particolare periferie e aree degradate, all’attivazione di servizi e attività ludico-didattiche per rendere i musei e, più in generale i luoghi della cultura pugliesi, accessibili e attrattivi per bambini e ragazzi; dalla promozione delle aree interne attraverso la fruizione di musei e luoghi della cultura, nei territori interessati dalla tratta ferroviaria dismessa Rocchetta Sant’Antonio/Gioia del Colle, per tutti coloro che attraverseranno il territorio regionale per fruire di Matera 2019, e in quelli attraversati da tratte diverse a binario unico della Ferrovia del Sud-Est (Ferrovia Novoli/Gagliano del Capo, Ferrovia Gallipoli/Casarano, Ferrovia Lecce/Otranto, Ferrovia Zollino/Gallipoli, Ferrovia Maglie/Gagliano del Capo) fino alla valorizzazione dei luoghi “testimoni” della storia del Novecento in Puglia.

L’obiettivo è sostanzialmente promuovere e sostenere l’avvio di processi di partecipazione culturale da parte dei singoli territori favorendo la conoscenza e la consapevolezza nella fruizione di beni e luoghi culturali. Un percorso sperimentale che rimette al centro innanzitutto il benessere dei cittadini e punta ad accrescere la ricchezza dei luoghi di valore identitario, a trasformarli in laboratori di inclusione sociale, educazione culturale, luoghi di incontro e di scambio.

ECCO LE CINQUE DIRETTRICI E LE CINQUE MISURE:

Street art (150mila euro) destinata ai Comuni di tutta la Puglia;

I musei raccontano la Puglia e Corri al museo! (150mila euro) destinata ai territori della provincia di Foggia e Barletta – Andria – Trani;

I musei che portano a Matera (100mila euro) destinata alle Amministrazioni comunali delle aree attraversate dalla tratta ferroviaria Rocchetta Sant’Antonio-Gioia del Colle;

Attraversando il Salento (100mila euro) destinata alle Amministrazioni comunali di Lecce, Novoli, Gallipoli, Casarano, Gagliano del Capo, Maglie, Otranto, Zollino;

I Luoghi della memoria (350mila euro) destinata a Enti pubblici o di diritto privato, non a scopo di lucro, partecipati da enti pubblici, che siano proprietari, titolari, o gestiscano, a qualunque titolo, per progetti di conservazione, recupero, valorizzazione e fruizione.

Fonte: I like Puglia