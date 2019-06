Davide Castellaneta è il nuovo allenatore della Pallavolo Cerignola

Di:

Cerignola. La società della Pallavolo Cerignola SSD arl comunica di aver scelto il proprio head coach per la prossima stagione agonistica 2019-2020. Sarà Davide Castellaneta a guidare le “pantere” nel prossimo campionato di Serie C con l’obiettivo di far ritornare l’entusiasmo in tutto l’ambiente fucsia e di riportare il collettivo ofantino nelle categorie che merita.

Il classe 1992, nativo di Putignano, verrà presentato alla stampa nei prossimi giorni.

