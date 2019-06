De Leonardis “Emiliano, presidente assessore in fuga dalle sue responsabilità”

Di:

Di seguito, una nota del consigliere regionale Giannicola De Leonardis.

“Neanche l’audizione prevista in prima Commissione per avere spiegazioni sul Piano annuale di comunicazione e informazione in Sanità da un milione e quattrocentomila euro è stata ritenuta dal presidente e assessore al ramo Michele Emiliano meritevole della sua presenza. Così come le sedute di consiglio regionale, dove il capo dell’esecutivo da lunghi mesi è ormai un ospite occasionale; così come qualsiasi convocazione istituzionale in cui la politica abdica al proprio ruolo, chiamando i dirigenti a risposte imbarazzate e imbarazzanti.

La sanità pubblica è al collasso, la lunghezza delle liste d’attesa rappresenta ormai un’emergenza, dell’Agenzia unica per l’Emergenza-Urgenza si sono perse le tracce, ma di fatto è impossibile parlarne e confrontarsi direttamente con il titolare della Delega, capire la logica di scelte discutibili e di risorse che sinceramente potrebbero e dovrebbero essere destinate ad altro, piuttosto che alla realizzazione di spot che per essere veritieri dovrebbero raccontare il totale fallimento dell’amministrazione Michele Emiliano. Un presidente itinerante in fuga dai problemi e dalle sue responsabilità, dalla realtà e da verità troppo scomode per essere affrontate apertamente”.