Estate. Potenziata rete della Emergenza Urgenza aziendale

Foggia. Continua l’impegno della Regione Puglia e della Direzione Generale della ASL Foggia nel migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria in Capitanata.

Con l’approssimarsi della stagione estiva e l’arrivo dei turisti, in particolare su Gargano e Monti Dauni, è stata implementata la già complessa rete dell’emergenza urgenza.

In continuità con gli accordi presi nell’incontro dell’11 aprile 2017 a Vieste, alla presenza del Direttore del Dipartimento Regionale di Promozione della Salute, del Direttore Generale della ASL Foggia Vito Piazzolla, dei sindaci di numerosi comuni del Distretto Socio-Sanitario di Vico del Gargano e in sinergia con l’amministrazione comunale di Vieste, è stato raddoppiato il servizio di elisoccorso in Capitanata e attivata nella cittadina garganica una seconda ambulanza medicalizzata.

Ciò, a dimostrazione del fatto che tutti, Presidente della Regione, Dipartimento di Promozione della Salute e Direzione Generale della ASL, sono consapevoli della complessità del territorio foggiano e attenti a ricercare le migliori soluzioni per la messa in sicurezza del territorio.

Sino al 30 settembre 2019, infatti, per il quarto anno consecutivo, stazioneranno in Capitanata due elicotteri, uno a Foggia (h24) e uno a Vieste (h12). La copresenza nel periodo estivo delle due strutture di Elisoccorso (fornite di attrezzature sanitarie, personale medico-sanitario, navigante e tecnico) e la copertura del servizio anche nelle ore notturne garantiranno l’emergenza urgenza con maggiore tempestività sull’intero territorio provinciale.

A Vieste sarà operativa, sino al 15 settembre, anche una seconda ambulanza medicalizzata afferente, funzionalmente, alla Centrale Operativa 118.

Per le Postazioni Medicalizzate Fisse (ex P.P.I.T) di Vieste, Vico del Gargano, San Marco in Lamis, Torremaggiore e Monte Sant’Angelo, per la Postazione 118 delle Isole Tremiti e i Pronto Soccorso di Lucera e Manfredonia, inoltre, l’assistenza in emergenza continua ad essere assicurata anche attraverso i Sistemi Point of Care Testing (P.O.C.T.), apparecchiature per esami di laboratorio in urgenza.

Confermato, inoltre, l’accordo con le Capitanerie di Porto per l’attivazione del servizio di emergenza e soccorso sanitario in mare “Emersanmare”. Per questa attività, finalizzata al potenziamento e supporto del Soccorso Marittimo di competenza delle Capitanerie di Porto, la ASL Foggia ha in dotazione 2 idroambulanze, 2 idromoto da soccorso equipaggiate con i necessari presidi sanitari.

Tali iniziative rientrano nel Programma Operativo, elaborato dalla Direzione Generale con il supporto del Comitato di Crisi aziendale, per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza nei mesi di giugno-settembre 2019.

Si tratta di iniziative promosse congiuntamente e con grande sforzo da Regione, Assessorato e Direzione Generale che vanno ad aggiungersi alla rete esistente per rendere ancor più sicura l’assistenza sanitaria nella provincia di Foggia, la seconda in Italia per estensione.

La Direzione Generale conta di rendere definitiva questa organizzazione dopo averne valutato i dati di attività assieme agli organi regionali.