Foggia Festival Sport Story: “Leggende”

Di:

Foggia. Lunedì 24 giugno 2019 prenderà il via la IV edizione del Foggia Festival Sport Story, la rassegna culturale che racconta lo sport attraverso le arti organizzata dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, insieme con la libreria Ubik e la Piccola Compagnia Impertinente, in collaborazione con la Provincia di Foggia, Parcocittà, Tennis Club e con il patrocinio del Comune di Foggia.

L’edizione 2019, che si terrà nel capoluogo dauno dal 24 al 30 giugno, sarà dedicata alle “Leggende”: una settimana intera ricca di appuntamenti, che racconteranno lo sport come mai nessuno ha fatto prima.

“Il Foggia Festival Sport Story è entrato a pieno titolo nel ventaglio delle manifestazioni di punta organizzate direttamente dalla Fondazione – dichiara in una nota il presidente Aldo Ligustro – . Fin dalla prima edizione, che ho seguito in qualità di semplice spettatore, si intuivano le potenzialità di un’iniziativa che era e resta unica nel suo genere: raccontare lo sport attraverso la letteratura e le arti, lontano dalla retorica, cercando di allargare la riflessione su temi più ampi e su valori universali”.

“Possiamo essere molto soddisfatti, quindi, della dimensione che il festival ha ormai assunto e della scoppiettante edizione che proponiamo quest’anno: sette giorni di appuntamenti tra presentazioni di libri, spettacoli teatrali e cinema all’aperto; ospiti come sempre di altissimo livello, come Giorgio Terruzzi, Maurizio Crosetti e Matteo Codignola, nuovi e suggestivi siti che faranno da cornice ad alcuni appuntamenti speciali”.

“Credo sia giusto sottolineare quanto gli sforzi e le energie che la Fondazione ha messo in campo siano state favorevolmente recepite dal territorio. Infatti, accanto ai partner storici della manifestazione, cui rinnovo i nostri sentiti ringraziamenti – Ubik, la Piccola Compagnia Impertinente e il Comune di Foggia -, la rete delle collaborazioni si è allargata ulteriormente: oltre a Parcocittà, che partecipa attivamente al festival già dalla scorsa edizione, quest’anno si aggiungono la Provincia di Foggia e il Tennis Club”.

“Un risultato importante, frutto di un ottimo lavoro di squadra e della tenacia di Filippo Santigliano, Presidente dell’Effebiemme, la casa editrice della Fondazione, che è l’ideatore e l’anima di questa manifestazione, unica in tutto il territorio nazionale”.

“Non posso che esprimere soddisfazione per la partecipazione della Provincia a quest’appuntamento di così grande spessore culturale – ha detto il presidente Nicola Gatta -. Pur non avendo competenze dirette per il settore cultura, l’Ente provinciale ha comunque attrattori culturali e tra questi Palazzo Dogana, che ospiterà uno degli eventi del festival. Una scelta che va in direzione della valorizzazione culturale di uno dei luoghi più belli, e non solo dal punto di vista simbolico, di Foggia e della Capitanata”.

Per il Sindaco di Foggia, Franco Landella, il festival “è diventato un appuntamento imperdibile dell’estate foggiana. Non solo per gli appassionati dello sport, ma anche per chi, con curiosità, ha voglia di tuffarsi in una dimensione in cui leggende ed imprese, valori e storia diventano arte, giornalismo, teatro, cinema”.

“Un grazie va rivolto alla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, nella persona del suo presidente Aldo Ligustro, che con straordinaria passione organizza un evento di altissimo spessore. Grazie al nostro Franco Ordine, che anche quest’anno guida con la sua competenza il Comitato Scientifico del Festival. E grazie a tutti coloro i quali, a vario, titolo, collaborano al suo successo”.

“La formula itinerante si conferma idea indovinata e vincente – ha sottolineato in conclusione il primo cittadino – : dalla nuova Isola pedonale di via Lanza a Parco San Felice, passando per la meravigliosa cornice di Palazzo Dogana, che il presidente Nicola Gatta ha voluto finalmente riaprire agli eventi e alla cultura. Con grandissimo piacere l’Amministrazione comunale ha voluto patrocinare e sostenere un’iniziativa di cui Foggia è profondamente orgogliosa. Una meravigliosa festa, dunque, da gustare e vivere insieme. Perché lo sport è vita, comunità, sogno”.