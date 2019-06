Foggia, Polizia rinviene mezzi rubati

Di:

Foggia. Il 24 giugno 2019, agenti della Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine di Vibo Valentia e del Reparto Volanti della Questura di Foggia, nel corso di un servizio di controllo e prevenzione del territorio, rivolto a contrastare i reati predatori commessi nelle aree rurali hanno rinvenuto due autovetture rubate.

Gli agenti verso le 23:30 ricevevano la segnalazione dalla sala operativa riguardante il furto di una Lancia Ypsilon, in particolare veniva riferito che il segnale del gps presente sulla stessa, indicava le coordinate in un punto sulla S.S.673. Giunti sul posto, dopo una lunga perlustrazione della zona, i poliziotti entravano in una stradina interpoderale ove vi era uno stabile abbandonato molto ampio.

Nonostante l’oscurità, gli Agenti con l’ausilio delle torce, dopo aver ispezionato tutto il capannone e non aver trovato nulla si spostavano alle spalle dello stesso, ove vi era un seminterrato. All’interno del predetto, abilmente nascoste dietro delle colonne di cemento gli Agenti trovavano due autovetture, una Fiat 500 ed Lancia Ypsilon.

La lancia Ypsilon appena rubata e non ancora denunciata è stata subito restituita alla proprietaria, mentre la Fiat 500, anch’essa appena sottratta, è stata consegnata in giudiziale custodia alla ditta affidataria, per la successiva restituzione all’avente diritto. Continua incessante il servizio di controllo da parte della Polizia di Stato per arginare il fenomeno dei furti di auto e prevenire i reati predatori.