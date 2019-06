Contro la violenza nei confronti dei transessuali e omosessuali

Di:

Foggia. Nelle scorse settimane a Foggia una ragazza transessuale è stata brutalmente aggredita e picchiata da un gruppo di giovanissimi ragazzi.

Non è, purtroppo, un caso isolato, perché vi sono state notizie, in passato, di numerose altre brutali aggressioni contro persone transessuali e omosessuali, in città e in provincia, senza considerare quegli episodi che non vengono denunciati per paura di ritorsioni da parte delle vittime.

contro queste forme di violenza nei confronti delle persone transessuali e omosessuali, in un'epoca storica dove, in Capitanata, troppo spesso l'inaccettabile linguaggio della violenza prende il posto delle relazioni civili e ciò soprattutto a danno delle persone percepite come deboli, e che deboli non sono, nell'indifferenza di una fragile e silente società civile e di una classe politica distratta, impegnata sin troppo a costruire consenso per proprie e autoreferenziali logiche di potere. La disgustosa ignavia della gran parte della nostra classe politica nei confronti dei diritti e delle tutele delle persone lgbti in Capitanata è attestata, tra l'altro, dal fatto che i nostri appelli in tale direzione fino ad oggi sono rimasti troppe volte senza riscontro.

Vogliamo riprovarci, convocando la cittadinanza e gli attori sociali ad un incontro pubblico sul tema della violenza contro le persone lgbti e sugli strumenti più efficaci per contrastarla, incontro voluto e proposto dalla Vicepresidente di Arcigay Foggia “Le Bigotte” Francesca Parisi. Il parterre dei relatori è particolarmente importante: avremo come ospiti, infatti, Rita Montrone della Questura di Foggia, la cui presenza è significativa per dare rilievo al contributo delle Forze dell’Ordine nelle azioni di contrasto di questi crimini d’odio, particolarmente feroci; Titti Caterina De Simone, Consigliera politica del Presidente della Regione Puglia, che illustrerà le novità presenti nel disegno di legge regionale contro l’omotransfobia, presentato al Consiglio Regionale pugliese; Daniela Lourdes Falanga, ragazza trans e Presidente di Arcigay Napoli, che parlerà delle politiche di sostegno alle persone trans vittime di violenza a Napoli, una delle capitali dei diritti lgbti in Italia e divenuta negli ultimi anni città “arcobaleno” per antonomasia. Coordinerà il dibattito il Presidente dell’Associazione “Giovanni Panunzio – Eguaglianza Legalità Diritti” Dimitri Lioi, in rappresentanza dell’Osservatorio, che tratterà degli aspetti normativi nel contrasto all’omotransfobia in Italia.

L’incontro si terrà giovedì 27 giugno 2019, dalle ore 17.30, presso l’Auditorium della C.G.I.L. di Foggia, in Via della Repubblica n. 68, e ringraziamo la C.G.I.L. di Foggia per la preziosa collaborazione nell’ambito del percorso dell’Osservatorio lgbti di Capitanata contro le discriminazioni.

Foggia, 24 giugno 2019

Dimitri Lioi

Osservatorio lgbti di Capitanata contro le discriminazioni