“ll Foggia non si iscrive al campionato di C”

Di:

“Non si è arrivati nemmeno alla mezzanotte. Oggi, 24 giugno, ultimo giorno per inoltrare la documentazione utile all’iscrizione, il Foggia Calcio non è riuscito ad iscriversi al prossimo campionato di Serie C.

Dopo aver messo in vendita il club dalla famiglia Sannella al simbolico prezzo di un euro, anche il sindaco di Foggia, Franco Landella, ha provato in tutti i modi ad occuparsi della vicenda, incontrando imprenditori che potessero dare il loro contributo oltre a quello dei tifosi, che nel loro piccolo, chiamati dalla passione rossonera, hanno provato ad aiutare il club.

In città c’era ottimismo, ma ciò non è bastato”.

Lo riporta il giornalista Gianluca Di Marzio.