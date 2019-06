Meteo Gargano: temperature in calo

Di:

Bari. Meteo Puglia: in una posizione intermedia tra i massimi dell’anticiclone subtropicale – in rinforzo sui settori centro-occidentali del Mediterraneo e sulla Mitteleuropa – e una goccia fredda in isolamento sui Balcani, le regioni meridionali italiane beneficiano di un inizio di settimana perlopiù stabile e soleggiato ma termicamente lontano da ogni eccesso. Da segnalare qualche nube di passaggio sin dal mattino lungo la fascia adriatica e sul Salento e locali addensamenti nuvolosi nelle ore pomeridiane a ridosso dei principali comprensori montuosi (Appennino lucano, Subappennino molisano, Daunia, Murge), ma con fenomeni brevi e isolati o del tutto assenti. Temperature in generale diminuzione con massime prossime ai 30-33°C su Materano, Metapontino, Tavoliere e Tarantino e nell’intorno dei 27-29°C lungo i tratti costieri mitigati dalle brezze. Ventilazione in rotazione e rinforzo da NO. Adriatico mosso o molto mosso, Canale d’Otranto mosso, Ionio poco mosso.

Martedì 25 Giugno Caldo estivo senza eccessi; locali acquazzoni pomeridiani sui rilievi

MARTEDÌ: sul bordo orientale del mastodontico promontorio subtropicale – in ulteriore rinforzo sulle regioni del Centronord e sulla Mitteleuropa – il Sud Italia beneficia di un’altra giornata quasi ovunque stabile, tipicamente estiva, ma senza eccessi termici per la marginale influenza di una goccia fredda in quota attiva sui Balcani. Cieli in prevalenza poco nuvolosi su Molise, Basilicata e Puglia, salvo addensamenti nuvolosi in sviluppo nelle ore diurne a ridosso della dorsale appenninica e sulle Murge; non escluso, in questo contesto, qualche breve rovescio o acquazzone temporalesco a carattere isolato. Ventilazione debole, a tratti moderata, da NO. Mossi l’Adriatico e il Canale d’Otranto, poco mosso lo Ionio.

Mercoledì 26 Giugno Soleggiato su coste e pianure, variabilità diurna con qualche temporale sull’Appennino

MERCOLEDÌ: seppur lontane dai massimi del promontorio subtropicale, le regioni di Sudest continuano a beneficiare di condizioni di generale stabilità atmosferica in un contesto termico vicino alle medie climatiche. Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, maggiore variabilità nelle ore pomeridiane, con possibilità di isolati rovesci o temporali sui rilievi molisani e lucani. Temperature in lieve aumento nei valori massimi, ancora perlopiù compresi tra i 28 e i 32°C. Venti deboli, a tratti moderati, dai quadranti settentrionali. Mare Adriatico mosso, Canale d’Otranto localmente molto mosso, Ionio poco mosso.