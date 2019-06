A Peschici il concerto live di Giusy Ferreri

Di:

Pare che il Sole infiammerà la Terra quest’anno..esattamente come l’entusiasmo del giovanissimo comitato feste, guidato da Matteo Elia Martella, farà con l’estate peschiciana. Una meticolosa combinazione 11 spettacoli che vedono coinvolti artisti come Marco Ligabue, fratello del grande Luciano, Iskra Menarini e il comico di Zelig Massimo Bagnato, luminarie, bancarelle, luna park e fuochi d’artificio sul mare saranno lo sfondo sul quale si terranno i festeggiamenti in onore del Santo Patrono Elia Profeta.

Imperdibile l’esclusivo concerto di Giusy Ferreri che si terrà domenica 21 luglio presso Piazza Pertini.

Sarà proprio la voce della Amy Winehouse italiana a coronare la bella stagione a Peschici, unica tappa pugliese del livetour 2019 della cantante.