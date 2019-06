Di:

Renzo Arbore, all’anagrafe Lorenzo Giovanni Arbore, nasce a Foggia il 24 giugno del. 1937. Nel corso della sua lunga carriera, Renzo ha spaziato tra le professioni artistiche passando da cantautore e conduttore radiofonico a showman, autore e conduttore televisivo.

Per festeggiare i suoi 82 anni, lo rivediamo durante la premiazione dei Telegatti del 1991 mentre annuncia e consegna il premio come “miglior personaggio maschile dell’anno”. Tra Corrado, Mike Buongiorno e Marco Columbro, il premio viene vinto da Corrado. “Sono contento. Sono molto fiero di averti consegnato il premio. Noi siamo stati rivali per tre anni, ma non abbiamo mai venuto screzi”, afferma Renzo Arbore.

fonte https://www.mediasetplay.mediaset.it/article/playcult/renzo-arbore-compie-82-anni_b100000891_a3770?fbclid=IwAR2jbeNB-c1jLKQNO4gD-_GfnUkwJogoJpNaFedQybnrSgV4QhNM7Cz2Tc8