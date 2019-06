A San Severo il Festival del cinema itinerante

Di:

San Severo. Approda a San Severo il Festival SAFITER: il festival di cinema itinerante, unico nel suo genere in Europa, è in programma quest’anno dal 3 al 9 luglio in tre località scelte dal direttore, regista e ideatore Romeo Conte con l’organizzazione della sua Events Production. Le tappe previste si terranno a San Severo, Sammichele di Bari e Fasano.

A San Severo saranno ben tre le serate previste, in programma il 3, 4 e 5 luglio. “E’ alle porte uno degli appuntamenti più importanti della nostra estate – dichiara il Sindaco avv. Francesco Miglio – efficacemente programmato nel tempo dall’Amministrazione Comunale con la delibera di Giunta N. 15 dello scorso 12 gennaio. Desidero ringraziare l’ex Assessore alla Cultura avv. Celeste iacovino per aver curato nei dettagli il ritorno a San Severo del festival che ha come obiettivo quello di unire la bellezza del cinema in piazza a cittadini e territori diversi: la tappa di San Severo vedrà proiettati film collegati ai Diritti umani, tanti gli ospiti presenti che si incontreranno con il pubblico con l’ingresso che sarà sempre gratuito sia in Piazza Municipio che nel Teatro Comunale Giuseppe Verdi”.

Ed ecco il programma della tre giorni di San Severo.

MERCOLEDI’ 3 luglio – Alle 21.00 in Piazza Municipio la serata sarà aperta dalla proiezione dello spot Mica scemo di Antonio Palumbo prodotto dall’associazione “Vinci con noi”. Dopo un breve incontro con gli autori, partirà, alle 21.15, sempre in Piazza Municipio la vera e propria serata con la proiezione di 11 cortometraggi in concorso per la sezione Diritti umani.

GIOVEDI’ 4 luglio – Nel Teatro Comunale Giuseppe Verdi dalle 17.30 verranno proiettati i 9 corti della sezione Corto Italia. La serata continua alle 21,00 in Piazza Municipio con la prima proiezione del film, fuori concorso, “Detective per caso” di Giorgio Romano. Seguirà l’incontro con gli autori e la proiezione del cortometraggio fuori concorso “Sveglia” di Matteo Branciamore.

VENERDI’ 5 luglio – Nell’ultimo giorno del Festival a San Severo alle 21,00 in Piazza Municipio la serata prevede tre momenti: si parte con la visione del film, fuori concorso, “A mano disarmata” di Claudio Bonivento. Successivamente ci sarà la premiazione dei cortometraggi proiettati nei giorni precedenti e a chiudere il dibattito con gli autori.

