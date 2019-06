Di:

La premessa è obbligatoria: parlare di cannabis non significa necessariamente parlare di spinello. Confondere entrambe le cose significa fare dei discorsi tanto scontati quanto riduttivi. Come tutte le cose, anche la cannabis, se usata con un certo criterio e con delle finalità ben precise, può trarre dei benefici per la salute, soprattutto per chi soffre di dolori cronici. Ma quando serve la cannabis a scopo terapeutico?

Dalle infiorescenze essiccate di questa pianta, originaria dell’Asia centrale e conosciuta anche con il nome di canapa, si ricava la marijuana. Contiene delle molecole in grado di agire sul sistema nervoso centrale e periferico. In base alla percentuale delle molecole contenuti nei preparati (soprattutto di Thc, ovvero tetraidrocannabinolo, e di Cbd, ossia cannabidiolo), è possibile ottenere un effetto analgesico e rilassante. Queste due molecole, come vedremo, sono alla base dei prodotti farmacologici che utilizzano la cannabis a scopo terapeutico.

https://www.laleggepertutti.it/286167_quando-serve-la-cannabis-a-scopo-terapeutico