Il Sindaco di San Severo Miglio riceve il nuovo Questore

Di:

Questa mattina il Sindaco di San Severo avv. Francesco Miglio ha ricevuto il nuovo Questore di Foggia, dott. Paolo Sirna, il quale accompagnato dal Dirigente della Polizia di Stato di San Severo, Vice Questore dott. Claudio Spadaro, ha fatto visita a Palazzo Celestini. Il Questore Sirna in precedenza si era recato a conoscere i nuovi uffici del Reparto Prevenzione Crimine Puglia Settentrionale.

“Al Questore Sirna – dichiara il Sindaco avv. Francesco Miglio – ho espresso i rallegramenti di tutta la città di San Severo per il nuovo incarico, con gli auspici di un proficuo lavoro in un territorio particolarmente delicato come il nostro, in termini di sicurezza, legalità ed ordine pubblico. L’occasione è stata propizia anche per esprimere le più ampie felicitazioni mie personali e di tutta la comunità per l’intensa attività della Polizia di Stato nella nostra città con particolare riferimento all’ultima importante operazione del 6 giugno scorso che ha portato alla decapitazione della cosiddetta MAFIA SANSEVERESE, assicurando alla Giustizia molti pericolosi soggetti criminali. Il Sindaco Miglio ha preannunciato al Questore la volontà di inviare al Capo della Polizia Prefetto Franco Gabrielli una nota ufficiale del Comune di San Severo, al fine di esprimere i sensi di compiacimento e soddisfazione per il lavoro svolto dagli uomini della Polizia di Stato nel compimento dell’ultima importate azione denominata OPERAZIONE ARES”.

All’incontro erano presenti anche il Comandante della Polizia Locale Magg. Ciro Sacco, il Segretario Generale dell’Ente, dott. Giuseppe Longo, il Capo di Gabinetto dott.ssa Cristina De Santis.