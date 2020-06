A Foggia c’è “Una mano per la spesa”

Foggia, 24 giugno 2020. Le Acli (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani), attive su tutto il territorio nazionale dal 1945, con diversi servizi e iniziative, da molti anni sono impegnate sul tema delle eccedenze, raccogliendo e distribuendo – in circa 20 province italiane – alimenti e non solo (farmaci, vestiti, ecc.), in un’ottica di economia solidale e di sostegno alla dignità delle persone. Nel 2019, infatti, grazie alla nostra azione, 1.600.000 Kg di alimenti e farmaci sono giunti nelle case di circa 500.000 persone.

Oggi, a seguito, della pandemia Covid19 che ha mietuto molte vittime e generato solitudine e povertà, le Acli intendono rafforzare la loro azione.

Ecco perché in questa fase emergenziale l’Associazione, attraverso il progetto “Una mano per la spesa”, si impegna a portare a casa dei prodotti di qualità a quanti non riescono a comprarli, perché impossibilitati per motivi economici o di salute.

E’ un gesto significativo per quelli che sono entrati in un cono d’ombra ed è al contempo un modo per sostenere l’economia locale e creare una rete di solidarietà all’interno delle comunità.

Finora, grazie alla disponibilità delle nostre risorse, l’Associazione è riuscita a raggiungere alcune persone, ma visto il prolungarsi della pandemia e le conseguenze che questa avrà da un punto di vista sociale, economico e psicologico, c’è ancora molta strada da fare e pertanto promuoviamo una raccolta fondi per aumentare il numero delle persone finora raggiunto, al fine di non lasciare indietro nessuno.

Acli di Capitanata e FAP-ACLI chiedono a tutti di unirsi a noi in questo percorso contribuendo a questa giusta causa. Il gesto di tanti, grande o piccolo che sia, sarà comunque un aiuto per chi oggi vive nel bisogno.

Si può contribuire al progetto facendo una donazione a:

ACLI – PROGETTO “UNA MANO PER LA SPESA”

IBAN: IT49Y0503411711000000008094

ACLI Provincia di Foggia FAP-ACLI Foggia