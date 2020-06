Albizzate: crollo solaio edificio centro storico, morti mamma e bambino

, 24 giugno 2020. Albizzate (VA): a causa del crollo del solaio di un edificio nel centro storico, 2 persone (1 donna e 1 bambino) sono morte, mentre sono rimasti feriti gravemente un altro bimbo e una donna. Vigili del fuoco al lavoro per le ricerche di altre eventuali persone coinvolte.

Come riporta l’Ansa, “Secondo quanto riferito dal 118, la bimba ha numerose fratture, una delle quali una al cranio. Anche una donna di 42 anni è rimasta colpita dai calcinacci e portata in ospedale, ma non è in pericolo di vita”.