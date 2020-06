Anche San Michele Arcangelo nel mirino degli attivisti Black lives matter

, 24 giugno 2020. Un noto proverbio recita: scherza coi fanti, ma lascia stare i santi. Ecco, appunto, sarebbe il caso che qualcuno lo facesse presente agli attivisti del Black lives matter (letteralmente “le vite dei neri contano”) che in nome della stupidità, ops, libertà (dicono loro), sono arrivati a chiedere anche la censura di. E così, dopo Cristoforo Colombo, Thomas Jefferson, Giulio Cesare, Gesù e Maria (e non è un’esclamazione), è arrivato anche il turno del nostro San Michele, reo di essere raffigurato mentre schiaccia la testa di un demonio dalla pelle scura.

Per l’attivista del Regno Unito Tracy Reeve, che ha lanciato su ChangeOrg una petizione che ha raccolto oltre seimila firme in pochi giorni, l’immagine richiamerebbe in modo esplicito l’uccisione dell’afroamericano George Floyd da parte di un poliziotto di Minneapolis.

A quanto pare, la Reeve un bel giorno si è accorta di questa icona poiché raffigurata nella medaglia dell’Ordine di San Michele e di San Giorgio, una delle più alte onorificenze della Corona britannica istituita nel 1818. L’attivista, infatti, ha rivolto la sua petizione nientedimeno che al Parlamento Inglese, chiedendo “che questa medaglia venga ridisegnata in un modo più appropriato e che vengano fornite delle scuse ufficiali”, si legge su ChangeOrg.

Ovvio che ormai siamo al delirio, tanto più che la signora non sa neanche di chi parla, tanto che definisce San Michele semplicemente “un angelo dalla pelle bianca”. Immaginate se dovesse scoprire che in Italia proprio San Michele è anche il santo patrono della Polizia di Stato! Probabilmente partirebbe una petizione per denunciare il nostro Ministro dell’Interno.

Bisognerebbe spiegare a Tracy Reeve che nella patria di San Michele Arcangelo, qui in Puglia, nel profondo sud dell’Italia, non sono neri solo i diavoli, ma anche le Madonne, come a Manfredonia, a San Severo, a Lucera, a Terlizzi o a Canosa, e sono neri anche i Gesù bambino che amorevolmente stringono tra le braccia. Perché non esiste un buono bianco ed un cattivo nero o viceversa, ma vi sono simboli ed immagini, specchi di epoche, che estrapolate dalla storia e dai rispettivi contesti rischiano di diventare l’arma più pericolosa che l’uomo possa brandire: l’ignoranza. Giù le mani da San Michele Arcangelo! Quando la vita si distrae, cadono gli uomini. Gabbani docet.

A cura di Maria Teresa Valente