Asl Foggia assume i volontari delle postazioni per il 118

I volontari del 118, alcuni an­che dopo dieci anni di lavoro pre­cario, tra qualche mese potranno essere assunti dalla Sanitaservice, società in house dell’Asl di Fog­gia., ieri mattina quando i lavo­ratori si sono recati davanti alla sede dell’Asl per l’annunciata pro­testa hanno invece ricevuto la bel­la notizia. Saranno internalizzate 19 postazioni in Capitanata, tutte quelle finora gestite dalle associa­zioni. Il piano prevede il passaggio di circa 250 tra autisti e soccorritori in Sanitaservice. Fonte: retegargano