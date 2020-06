Cerignola, spaccia marijuana attraverso porta di casa: arrestato

. Notato lo scambio sospetto, i militari erano quindi intervenuti, bloccando il “cliente”, che aveva ancora con sé dieci bustine contenenti della marijuana. Immediatamente dopo, fatta irruzione nell’abitazione, i Carabinieri avevano sorpreso il che, accortosi del loro intervento, per evitare che i militari gli potessero trovare e sequestrare altro stupefacente, lo aveva appena gettato in una stufa a legna, appositamente lasciata accesa nella stessa stanza, nonostante il gran caldo.

La perquisizione domiciliare, poi estesa a casa del pusher, aveva comunque consentito poi di rinvenire e sequestrare due involucri, contenenti rispettivamente 0,6 grammi di cocaina, suddivisi in 4 dosi, e 0,3 grammi di hashish, nonché vari strumenti per tagliare e confezionare la droga, quali un bilancino di precisione, un paio di forbici, un taglierino e diverse bustine di plastica. Il 22enne, cerignolano già noto ai Carabinieri, è stato trovato anche in possesso della somma in contanti di 510 euro, sottoposta a sequestro perché ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio. Lo stesso è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato sottoposto agli arresti domiciliari, dove è rimasto ristretto, su disposizione del GIP del Tribunale di Foggia, anche dopo l’udienza di convalida dell’arresto.