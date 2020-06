, 24 giugno 2020. Con recente atto, la, con poteri di Giunta comunale, ha deliberato di “fornire atto di indirizzo al Dirigente del Settore competente di avviare il procedimento per l’affidamento a terzi dei terreni agricoli comunali “liberi”, sia demaniali sia patrimoniali, che non siano oggetto dei procedimenti di liquidazione degli usi civici, ovvero che siano attualmente inutilizzati, ovvero per i quali sono scaduti i contratti di locazione e/o concessione”.

E’ stato deliberato di “precisare che i suoli oggetto dei procedimenti di liquidazione degli usi civici, in quanto attualmente detenuti dai cd. arbitrari occupatori, possono essere oggetto dei contratti di locazione e/o alienazione secondo gli schemi di contratto già approvati per il periodo di 24 mesi, salvo che non vi sia stata la rinuncia espressa ovvero tacita, per abbandono del fondo, per decesso o impossibilità a proseguire nella utile detenzione”.

E stato dato atto che “i canoni di affitto e di concessione sono stati già determinati con deliberazioni di G.C. n. n.168 del 26.10.2017, relativa al litorale Sud, e n.92 del 12.06.2019 relativa ai polder di Siponto”. E’ stato stabilito che “il contratto di affidamento del terreno agricolo avrà una durata massima fino a 24 mesi”. “I terreni ricadenti in aree demaniali saranno soggetti al regime di concessione mentre i terreni ricadenti in aree non demaniali saranno regolati ai sensi dell’art.45 della L. 203/1982”.