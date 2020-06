Manfredonia, 24 giugno 2020. Con recente, è stato “dato atto al Dirigente del Settore Economico Finanziario di proseguire temporaneamente, nelle more dell’attribuzione al Servizio entrate di risorse umane e della relativa formazione specialistica, nell’utilizzazione di supporto all’Ente per garantire l’elaborazione della lista di carico annuale Tari e delle eventuali liste suppletive e uno sportello che fornisca assistenza fiscale ai contribuentinei limiti delle risorse finanziarie previste negli appositi stanziamenti del PEG per l’esercizio provvisorio 2020 temporaneamente per mesiquattro per un importo massimo di € 16.000,00 oltre iva come per legge”.

ATTO INTEGRALE > csg_59_2020