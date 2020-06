Covid-19, Puglia maglia nera per tamponi

, circa 50 ogni 100 mila abitanti all’inizio dell’emergenza, fino a punte superiori a 400 agli inizi di giugno.di tamponi effettuati, meno di 100 ogni 100 mila abitanti. E’ quanto evidenzia il ‘Rapporto Osservasalute’, giunto alla sua XVII edizione, curato dall’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, che opera nell’ambito di Vihtaly, spin off dell’Università Cattolica, campus di Roma.

Dell’emergenza sanitaria Covid-19 colpiscono anche le differenze regionali del tasso di letalità, che in Lombardia raggiunge il 18%, in Veneto un massimo del 10%. Emilia-Romagna, Marche e Liguria sono le altre Regioni con la letalità più elevata, tra il 14-16%. Non è chiara la spiegazione di questo dato, verosimilmente si è verificata una sottostima del numero di contagiati (il denominatore del rapporto con il quale si misura la letalità). Questa circostanza richiama la scarsa qualità del monitoraggio effettuato da alcune Regioni. Tagli, riduzioni, regionalizzazioni dei servizi, si riverberano inevitabilmente sulla gestione di emergenze sanitarie come l’epidemia da Covid-19, il cui tratto dominante, in Italia, è stato infatti di disomogeneità nella gestione dei contagiati sul territorio. (adnkronos)