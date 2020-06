Foggia, carica una Fiat Daily cannibalizzata e incendiata: denunciato

, 24 giugno 2020. Lo scorso 23 giugno, agenti del Reparto Volanti, nel corso di un servizio di prevenzione e controllo del territorio, verso le 10:30 transitando lungo la circonvallazione di Foggia, notavano una uomo intento a caricare su un furgone Fiat Daily con gru idraulica, un’autovettura cannabalizzata e totalmente incendiata. L’uomo alla vista dei poliziotti si dava alla fuga, prima a bordo del Fiat Daily e poi vistosi braccato dagli Agenti, abbandonava il mezzo per continuare la fuga a piedi nelle campagne.

Dopo un inseguimento a piedi uno degli agenti riusciva a bloccare il fuggitivo, il quale opponeva resistenza, dimenandosi e spintonando l’agente nel tentativo di sottrarsi al fermo. Da accertamenti esperiti sul telaio si accertava che la scocca in questione apparteneva ad una auto Ford Kuga, denunciata rubata a Foggia lo scorso 11 Giugno.

A bordo del furgone in uso al malfattore veniva rinvenuta una targa rubata appartenente ad una Mazda denunciata rubata a Foggia il 5 giugno scorso, inoltre sia il furgone utilizzato per commettere il reato che la scocca venivano sottoposti a sequestro penale. L’uomo, un foggiano di 46 anni è stato denunciato in stato di libertà per i reati di ricettazione e resistenza al Pubblico Ufficiale.