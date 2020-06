Foggia. Raccolta sangue in ospedale dell’associazione “Gina” (foto)

, 24 giugno 2020. Donare è molto importante e i ragazzi dell’Associazione GINA (Grandi Idee Nascono Amando) lo sanno bene. “Gina” è Francesco Ginese, il nostro concittadino che l’anno scorso a Roma, ha perso la vita in un fatale incidente. Francesco ha lasciato un vuoto, non solo tra i suoi amici e tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo, ma in tutti noi.

“Un anno fa abbiamo vissuto un momento tremendo, eravamo insieme sulle scale fuori dall’ospedale e ci hanno detto che le scorte di sangue erano poche, stavano finendo”

Il giorno dopo, centinaia di persone hanno messo a disposizione la loro generosità donando il sangue. Ad un anno di distanza, l’appello dell’assozciazione Gina, in collaborazione con l’Avis di Foggia, è quello di fare lo stesso gesto, perchè ogni giorno c’è un “Francesco” che potrebbe aver bisogno di noi. “Bastano pochi minuti per salvare una vita, e diventare un supereroe”

Prenota la tua donazione, chiama ai numeri 334/1124485 o 0881/736136 dalle ore 11:30 alle ore 13:30.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI