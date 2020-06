, 24 giugno 2020. Incidente stradale questa mattina intorno alle ore 11 all’incrocio semaforico tra viale Fortore è via Leone XIII. Per cause ancora da stabilire dalla polizia locale è intervenuta sul posto, una Fiat 500 è una Jeep si sono scontrate.

Una delle due autovetture sarebbe passata con rosso. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha medicato sul posto i feriti. Non risulterebbe nulla di grave.