Il tour di Salvini in Puglia, il 26 giugno a Foggia

– Il leader della Legavenerdì 26 giugno 2020, tappa conclusivo del suo “tour” in Puglia. Ieri sera ha iniziato a cirolare il programma di Matteo Salvini in Puglia, ilIntorno alle ore 18.30 del 25 giugno èl’arrivo del leader della Lega presso la stazione centrale, in piazza Conteduca, dove ci saranno ad accoglierlo i militanti della Bat.

Alle ore 19.15 previsto l’arrivo ad Andria e l’incontro con la stampa e i militanti con il candidato sindaco in viale Crispi. A seguire, si svolgerà l’inaugurazione del Comitato Lega, in via Duca d’Aosta. Il giorno successivo, dopo aver pernottato molto verosimilmente ad Andria, Matteo Salvini sarà alle ore 8.45 a Corato, per una visita presso un centro per anziani con il candidato sindaco della Lega.

Subito dopo partenza per Bari dove è prevista, alle 11, un’attesa conferenza stampa sulle elezioni regionali in Puglia, presso il Palace Hotel, in corso Vittorio Emanuele II. La visita di Salvini in Puglia si concluderà alle ore 13.30 a Foggia, con un pranzo con iscritti e simpatizzanti presso la Fiera, in viale Fortore 155.

Fonte: foggiareporter