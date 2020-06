Le donne che sfidano la “quarta mafia” foggiana su Donna Moderna

“Lei è, detta Rosa, una ragazza talmente bella che Pietro Tarantino, capobastone nel Gargano, la sceglie come moglie. Hanno 3 figli. Però lei scappa. Si innamora di Matteo Ciavarella, da cui ha un bambino. I Ciavarella e i Tarantino sono più che rivali, si ammazzano da generazioni: lei fa diventare fratelli uomini che avrebbero dovuto odiarsi per il resto della vita, secondo le regole dei cognomi. Per questo, a marzo del 2004,: «Non volevo che i miei figli crescessero in quel modo, che diventassero dei boss come i rispettivi padri» mette a verbale. Da allora Rosa collabora con gli inquirenti, svelando legami e accordi che fanno tremare la mafia garganica”.

A collaborare, a rischio della propria vita, è anche Daniela Marcone. È il 1995 quando le uccidono il padre: da direttore dell’Agenzia delle Entrate aveva messo il naso dove non avrebbe dovuto. Una vera e propria esecuzione. Da allora Daniela ha intrapreso la sua battaglia, denunciando a viso scoperto la criminalità foggiana quando nessuno ne parlava. «Nel corso degli anni ci sono state 5 guerre di mafia in città, ma per tutti erano solo questioni familiari. Intanto i morti aumentavano, così come il controllo del territorio» racconta Marcone, oggi vicepresidente di Libera, la rete di associazioni contro le mafie.” Fonte: Donnamoderna