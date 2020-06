Meloni: “Fitto dall’Europarlamento in Puglia per una scelta d’amore”

Foggia, 24 giugno 2020. “Ci saranno diverse iniziative insieme, non ci sono divisioni nel nostro campo era difficile incastrare le agende”. Alla conferenza stampa di presentazione di, con, il segretario regionali di Fdie l’on., i giornalisti chiedono perché oggi la coalizione non sia al completo. Nei prossimi giorni, come comunicato per, anchesarà in tour pugliese, dopodiché – ha preannunciato Fitto- si inizierà con la compilazione delle liste “al tavolo del centrodestra, secondo il criterio dell’allargamento del campo di azione del centrodestra elettorale, in questo senso si stanno avendo molti segnali”.

Bando alle polemiche con gli avversari e con le loro divisioni, tranne un breve cenno di Meloni: “Ci mettiamo tempo a decidere ma poi noi il candidato lo troviamo, gli altri no”. Insomma il centrodestra non vuole vincere “a scapito” di nessuno, se divisone c’è, dipende da altro. La spiegazione di Fitto: “Vanno divisi perché ci sono una serie di doglianze che riguardano questi anni. Oggi viviamo una situazione economica preoccupante dove servono serietà e competenza, ci dobbiamo concentrare su questo e lasciare le polemiche, bisogna sapere cosa dire agli operatori economici e agli operatori sanitari, come fare per non perdere i miliardi di euro che da anni attendono di essere spesi. Ci sono due tipi di campagna elettorale, di scontro, e non ci sottrarremo alla polemica, e poi c’è disegnare il futuro di questa regione”.

Per quanto riguarda la designazione dell’europarlamentare “è indicazione che viene dal basso, da 6 province e 257 comuni, e questo ci carica di responsabilità”, ha detto il segretario regionale Erio Congedo. Meloni, sul punto: “Io porterò le istanze della Puglia a Roma, non abbiamo decisioni da imporre a nessuno, abbiamo scelto la persona che tutti i sondaggi davano vincente, se il centrosinistra avesse fatto la stessa cosa non so se sarebbe sato confermato Emiliano”. Un solo riferimento a Italia Viva nelle parole di Bellanova contro il “no al governatore e al peggior notabilato”, parole ricordate dal segretario nazionale di Fdi.

La candidatura di sintesi è il punto di approdo per ripartire, con una consapevolezza, ha chiarito Fitto: “In passato si sono compiuti degli errori, i torti sono di tutto il gruppo dirigente, stiamo immaginando di costruire quello che non deve più accadere facendo tesoro degli errori che ci sono stati. La seconda riflessione: un profondo cambiamento è necessario per poter affrontare le grandi emergenze di questa regione, agricoltura, sanità, capacità di utilizzare le risorse comunitarie. Tutto questo va declinato al futuro, noi mettiamo in campo una classe dirigente per parlare in termini di prospettiva, che si può ricostruire per il sud un percorso credibile.

Sulla presidenza espressa dal suo partito: “Sono fiera – ha evidenziato Meloni- che sia Fdi a fare da portabandiera in questa sfida, abbiamo scelto di investire sulla Puglia e sul Mezzogiorno non perché siamo meridionalisti ma perché siamo un partito nazionale, l’Italia senza il sud non si salva, la Puglia è capofila di questa riscossa, non le manca niente per avere le pari opportunità per lo sviluppo, manca una classe dirigente all’altezza delle sue speranze. Fitto ha una storia di amore per questa regione, e di concretezza, ha la capacità di non essere superficiale, in questa regione ha già dimostrato di aver dato tanto.

Io sono pugliese di adozione e su questa scelta ci ho messo la faccia. E’ una scelta d’amore perché è copresidente di una delle principali famiglie europee e torna in Puglia. Vogliamo costruire una filiera a livello nazionale cui si aggiungono tutte le conoscenze europee maturate in questi anni. In caso di vittoria, avremo 5 anni di buon governo”.

A cura di Paola Lucino, Foggia 24 giugno 2020