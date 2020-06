“Nuova proprietà per l’Audace Cerignola. Grazie Presidente Caterino”

L’Audace Cerignola ha una nuova proprietà: dopo sei anni, la famiglia Grieco decide di cedere il club cittadino all’imprenditore cerignolano Luigi Caterino. Il Partito Democratico intende ringraziare la famiglia Grieco per il lavoro svolto e per i successi conseguiti dalla squadra e dà il benvenuto al nuovo presidente Caterino, augurandogli buon lavoro.

I risultati ottenuti dalla famiglia Grieco parlano da soli: portando l’Audace dalla Prima Categoria alla Serie D e con le vittorie della Coppa Puglia di Prima e Seconda Categoria e della Coppa Puglia di Promozione, i Grieco hanno riportato entusiasmo e slancio in una piazza che, dopo la rinuncia all’iscrizione al torneo di Eccellenza 2013-14, sembrava aver perso la voglia di calcio. L’abilità e la passione con le quali i Grieco hanno saputo gestire la società in una realtà difficile e complessa quale è quella cerignolana sono un esempio di competenza che, d’altra parte, non è mai stata messa in dubbio da nessuno, e solo una discutibile gestione dei lavori di ristrutturazione dello stadio Monterisi da parte dell’ex amministrazione cittadina ha impedito loro di portare l’Audace in Serie C.

Il Partito Democratico crede di interpretare il pensiero dell’intera comunità esprimendo profonda gratitudine alla famiglia Grieco per l’opera svolta e le augura ogni successo possibile per la propria attività lavorativa. Inoltre, il PD desidera dare il benvenuto a Luigi Caterino, atteso dall’impegnativo compito di dare seguito ai successi conseguiti dalla proprietà uscente. Di sicuro i tifosi e la città tutta lo sosterranno in questa nuova sfida, il cui obiettivo è approdare finalmente alla Serie C. Un obiettivo che la città di Cerignola merita. FORZA AUDACE! Cerignola, 24 giugno 2020