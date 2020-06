, 24 giugno 2020. “Il Microprestito si sta dimostrando una misura efficace per le imprese della Capitanata. Lo dimostra il fatto che ben 81 aziende della Provincia di Foggia sono state già ammesse a finanziamento per un importo pari a 1.788.482,85 euro di agevolazioni”. Lo scrive in una nota sui social l’avv. Paolo Campo, consigliere regionale del Partito Democratico.

“Questo è un chiaro segno che le misure anti Covid-19 avviate dalla Regione Puglia stanno funzionando e che rispondono all’esigenze di liquidità delle piccole aziende, dei commercianti e degli artigiani. Garantiscono continua operatività aziendale e salvaguardia dell’occupazione in questa fase emergenziale. Un primo risultato raggiunto in sole 3 settimane, periodo nel quale sono stati erogati circa 12 MLN rispetto ai 248 messi a disposizione per l’economia pugliese”. “Dobbiamo continuare cosi”, conclude.