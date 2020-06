Pietro Sorano “Sono solo un po’ più vecchio” (VIDEO)

Roma, 24 giugno 2020. “Sono solo un po’ più vecchio, uno sciabordio dell’onda che si infrange sullo specchio…”. Nuovo disco per il cantante originario di Manfredonia, da anni residente in Emilia,. L’album “Libero” è distribuito dalla Pirames International Srl, il 26 giugno 2020 la data di uscita.

Pietro Sorano scrive testi e musiche dall’età di 13 anni. Ha partecipato come semifinalista nazionale al Festival di Castrocaro nel 1997, nel 2003 e nel 2004. Ha vinto il “Festival per Giovani Autori” nel 1999. Un suo brano dance inedito, “The Fly”, è stato trasmesso diverse volte da “Radio Italia Network” in occasione del concorso “VinilEksessiv Tdk”. Nel 2007 fonda gli “Ayaye”, band modenese che ha un ottimo riscontro di pubblico e che partecipa a svariati concorsi nazionali. Gli Ayaye hanno un’intensa attività live che li porta in giro per tutta l’Emilia Romagna. I brani “Psichedelizia” (Ayaye) e “Londra” (Pietro Sorano) sono trasmessi anche da Radio Rai 1 nel corso del programma “Demo”, durante il quale sono ottimamente recensiti.

La band, dopo aver partecipato al “Music Village” nell’estate del 2008 si scioglie. Proprio durante il “Music Village” Pietro Sorano conosce Massimo Luca (storico chitarrista di Lucio Battisti, produttore artistico nonché scopritore di Gianluca Grignani, Biagio Antonacci, Fabrizio Moro, Paola e Chiara e tanti altri). Nasce quindi una splendida collaborazione che lo porta a settembre 2009 negli studi di Celeste Frigo (fonico di Mina, Bluvertigo, Vasco Rossi e Ligabue) per la realizzazione del singolo composto da due brani inediti arrangiati dal Maestro Massimo Luca: “L’Ultima stella che c’è” e “Ma ci sei tu”, che partecipa alle selezioni di Sanremo 2010 nella sezione “Nuova Generazione” ottenendo uno splendido riscontro da parte del pubblico sul web.

SONO SOLO UN PO’ PIÙ VECCHIO

Eccomi,

sai di tempo ne è passato un po’,

anzi un bel po’, da quel che so.