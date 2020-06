San Severo, contratto per messa in sicurezza edificio De Amicis

San Severo, 24 giugno 2020. Il Sindaco Francesco Miglio, il Vice Sindaco Salvatore Margiotta e l’Assessore ai Lavori Pubblici Luigi Montorio annunciano che si è conclusa, con la stipula del contratto d’appalto, la procedura di affidamento per l’esecuzione degli. Saranno eseguiti lavori per circa 400 mila euro. In particolare sono previsti interventi per il miglioramento della sicurezza dello storico edificio cittadino: antisfondellamento dei solai e sicurezza anti incendio.

L’avvio dei lavori, dopo la stipula del contratto, è imminente. Per il raggiungimento di questo importante obiettivo la struttura comunale, coordinata dal Dirigente IV Area ing. Benedetto Di Lullo e dal RUP Raffaele Nardelli, è stata efficacemente supportata dalla TASK FORCE di Edilizia Scolastica del Ministero della Pubblica Istruzione nelle persone dell’ing. Nicola Potenza e ing. Vincenzo Tassano.