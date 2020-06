“Studio su dati sismici e stratigrafici parte interna piattaforma continentale Golfo di Manfredonia”

Bari, 24 giugno 2020. “Continuous” Backstepping of Holocene Coastal Barrier Systems into Incised Valleys: Insights from the Ofanto and Carapelle-Cervaro Valleys: è il titolo di uno studio pubblicato online in data odierna, 24 giugno, dal “Department of Earth and Environmental Science, University of Bari”. Autori:Vincenzo De Santis , Massimo Caldara e Luigi Pennetta.

Nel testo gli autori presentano “i dati sismici e stratigrafici riguardanti la parte più interna della piattaforma continentale del Golfo di Manfredonia: (1) la superficie erosiva che si è formata durante l’ultima caduta del livello del mare, l’esposizione sub-aerea della piattaforma e la rielaborazione erosiva durante il successivo livello del mare salire; (2) le principali morfologie descritte dalla superficie erosiva; (3) pozzo trivellato e vibro-core; (4) facies sismiche riconoscibili all’interno di STT; e (5) UBSU appartenenti all’STT”.