Campo polivalente intitolato a Francesco Marcone, 10 anni dopo la fine dei lavori

STATOQUOTIDIANO.IT Foggia, 24 giugno 2021. Il campo polivalente fra via Achille Grandi e Via Castrillo necessita di opere di completamento.

E’ stata approvata, con determina dirigenziale del Comune di Foggia pubblicata il 23 giugno, la realizzazione delle opere di urbanizzazione a servizio dell’impianto (tronco di rete fognante, tronco di rete idrica, tronco di rete gas metano e rete impianto elettrico), al fine di rendere l’opera completamente fruibile ed agibile. Valutazione dei costi circa 80mila euro.

Sono trascorsi 10 anni da quando nel 2011 il ministero dell’Interno comunicava ai Comuni la possibilità di presentare proposte progettuali da candidare a finanziamento nell’ambito del Pon 2007/2013 (2.8 obiettivo convergenza) denominato “Io Gioco Legale”.

L’ok del Ministero sul finanziamento del progetto per la “realizzazione del campo polivalente coperto ‘Francesco Marcone’” nel Comune di Foggia arriva nel 2013 per un importo di € 512.000,00. Il verbale di consegna dei lavori è stato redatto dalla Direzione il 28 agosto 2018.

“I lavori di realizzazione del campo polivalente coperto – si legge nella determinazione dirigenziale- sono in fase di ultimazione, ma è necessario provvedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione a servizio dell’impianto (tronco di rete fognante, tronco di rete idrica, tronco di rete gas metano e rete impianto elettrico), al fine di rendere l’opera completamente fruibile ed agibile, tenuto conto che dette opere non sono finanziabili da parte del Ministero, così come previsto nella Convenzione sottoscritta per la realizzazione dell’interventi”.

“Il Rup ha chiesto ed ottenuto, dalla ditta appaltatrice delle opere ATI con mandataria “Edil costruzioni s.r.l. e mandante “Holzfanil s.r.l.” – prosegue la determinazione- la completa disponibilità ad eseguire i lavori relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione a servizio dell’impianto”.

Se lo vedremo realizzato prima della struttura polivalente di Pantanella o del campo Croci nord non lo sappiamo, in molti, tuttavia, che ci fosse ancora questa struttura in Achille Grandi e Via Castrillo, attigua al campo di baseball, circondata da una fitta cancellata, l’avevano quasi dimenticato.

Paola Lucino, 24 giugno 2021