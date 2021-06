Foggia, scambi di coppia tra professionisti: indagato imprenditore

Foggia, 24/06/2021 – (corrieresalentino) Incontri a tre in hotel dopo aver chattato su un sito riservato agli scambi di coppia. E un imprenditore, residente in un comune del basso Salento, è finito sotto inchiesta per stalking ai danni di una professionista di Foggia dopo alcuni incontri a luci rosse con la donna e il marito.

Dopo gli appuntamenti si sarebbe invaghito a tal punto da molestare, minacciare e importunare l’amante a più riprese. Una ricostruzione di parte che, a breve, potrebbe essere smentita con retroscena imbarazzanti. Il giro è molto grosso.

Nel corso degli accertamenti (perizie, consulenze e video) sono emersi decine e decine di incontri tra coppie facoltose alla ricerca di un’emozione sotto le lenzuola per rinverdire i legami sentimentali.

Come accaduto ad una coppia di professionisti residenti nel capoluogo dauno. Su un sito specializzato negli scambi di coppia si sono imbattuti in un imprenditore salentino. Avviati i contatti il terzetto approfondisce la conoscenza. Qualche telefonata per approcciare e poi i primi incontri a tre. Avvenuti in gran segreto in un hotel di Foggia dove l’imprenditore salentino arriva per gli appuntamenti con la coppia. In altri casi sono i professionisti foggiani a raggiungere il Salento.(corrieresalentino)