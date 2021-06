Manfredonia, Bordo oggi si insedia come commissario PD di Avellino

Manfredonia, 24/06/2021 – (ottopagine) Si insedia oggi il terzo commissario del Partito Democratico di Avellino.

Per Michele Bordo, parlamentare pugliese scelto dal segretario Letta per guidare nei prossimi mesi i delicati passaggi congressuali dei Dem irpini, non ci sarà un’accoglienza entusiasta, sicuramente non da parte di quell’ampia fetta di esponenti del partito che hanno contestato fin dall’inizio la decisione di “calare” su Avellino un altro commissario.

Ma il deputato foggiano vuole il dialogo, il suo ruolo è quello di mediatore e proverà a farlo subito. Per questo pomeriggio Bordo ha convocato una riunione con il gruppo dirigente locale e con i rappresentanti istituzionali del Pd. Non solo i segretari dei circoli territoriali, ma anche i membri della direzione e dell’assemblea provinciale. Ma nel frattempo, a poche ore dal suo arrivo i consiglieri comunali del PD (Ettore Iacovacci Capogruppo, Luca Cipriano, Franco Russo, Nicola Giordano, Marietta Giordano) scrivono una lettera aperta al neo commissario, “ricordando” che il partito in consiglio comunale è all’opposizione. (ottopagine)