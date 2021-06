Manfredonia, contributi integrativi per pagamento canoni di locazione anno 2019

Manfredonia 24/06/2021 – I CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE – ANNO 2019

saranno in pagamento presso il BANCO BPM, via Tribuna, n. 65, a partire da lunedì 5 luglio 2021, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Per consentire uno svolgimento ordinato delle operazioni bancarie la riscossione avverrà secondo il seguente calendario:

Lunedì 5 luglio: dalla lettera B alla lettera C

alla lettera Martedì 6 luglio: dalla lettera D alla lettera I

alla lettera Mercoledì 7 luglio: dalla lettera L alla lettera Q

alla lettera Giovedì 8 luglio: dalla lettera R alla lettera V

N.B. – I BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO DOVRANNO RECARSI PRESSO IL BANCO BPM PER LA RISCOSSIONE DELLO STESSO, ATTENENDOSI SCRUPOLOSAMENTE ALL’ORDINE SOPRAINDICATO, MUNITI DI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO E CODICE FISCALE.

– PER COLORO CHE HANNO RICHIESTO IL PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO, INDICANDO IL PROPRIO CODICE IBAN, L’ACCREDITO AVVERRÀ DIRETTAMENTE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE O CARTA PREPAGATA RICARICABILE.

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA)