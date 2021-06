riceviamo e pubblichiamo

“Salve redazione di StatoQuotidiano, scrivo a voi per poter segnalare a tutta la cittadinanza una particolare truffa che in questi giorni viene effettuata all’interno dei locali della movida Manfredoniana ed esercizi commerciali in generale.

Alcuni ragazzi non del posto, di un età compresa tra i 18 e i 25 anni, entrano all’interno dei locali , chiedendo soldi alla gente ai tavoli tramite una cartella sulla quale viene menzionata un fantomatica “associazione disabili e sordomuti Italiana”.

I ragazzi in questione aggirano la gente proprio facendo credere di essere sordomuti, quindi non parlando e facendo gesti a caso, spesso riuscendo a raggirare chi per bontà di cuore e, a dire il vero anche spiazzato dalla situazione un po’ stramba, vuole avere la coscienza pulita. Una volta allontanati ovviamente avviene il miracolo della parola.

In pochi minuti in un locale hanno raccolto all’incirca 50 euro per poi tentare la truffa in altre attività del luogo.

La cartella che utilizzano è già presente e conosciuta su internet e alle forze dell’ordine. Le disabilità sono cose serie, rubarci sopra è di uno squallore incredibile.

Prego tutti i cittadini nel caso in cui avessero occasione di incontrare questa gentaglia di avvertire velocemente le forze dell’ordine. Grazie