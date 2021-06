Manfredonia, l’ultimo saluto di Michela a suo padre

Ciao Pa’,

ti scrivo xkè nn posso più parlarti. Te ne sei andato così come hai vissuto, silenziosamente e stretto alla donna che hai sempre amato. E’ successo tutto così in fretta e troppo veloce per capirlo. In pochi attimi, di urla e pianti, la mia vita è cambiata. Ma io devo cercare di andare avanti (babbo, credimi, sarà difficile) anche se tu sei volato via! Nessuna parola può confrontarmi, niente può alleviare il mio forte dolore… Ti ho perso… Un dolore troppo forte… Il mio pentimento è non averti salutato e averti detto quando ti amavo.. Hai deciso di lasciarmi qualche minuto prima del mio arrivo… Stavo arrivando da te Pa’. Ora mi chiedo: Pa’, lì dove sei, sei sereno? Devo convincermi che tu ora sei libero da ogni dolore, da quel calvario iniziato il 16 maggio 2019, un intervento durato ore ed ore, rianimazione e cicli di chemio non sono serviti a tenerti qui con noi.. Dammi la forza di andare avanti… Proteggimi da lassù…intanto pa’ mi manchi…manchi a tutti. Tutte le testate giornalistiche del web ti hanno ricordato con bellissime parole: PA’ SEI STATO UN GRANDE IN CITTÀ…SEI STATO IL MIO EROE…L’UOMO CHE IO AMERÒ PER SEMPRE. Nonostante i tuoi silenzi, il tuo amore rimarrà sempre vivo in me, l’amore resta anche se tu pa’ nn sei più qui con me… MI MANCHI PA’… MI MANCHI COME L ARIA… La tua baccalà (così mi chiamavi) Michela…