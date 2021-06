Margherita di Savoia, omicidio Palmitessa: trovata arma del delitto

Margherita di Savoia (Bat), 24706/2021 – (norbaonline) Potrebbe essere l’arma che ha ucciso Antonio Palmitessa, il giovane vittima di un agguato lo scorso 20 aprile a Margherita di Savoia, la pistola ritrovata in uno stabile abbandonato all’interno delle Saline, nelle vicinanze di un campo da calcio dismesso, zona comunque frequentata dai giovani. Si tratta di una Beretta cal. 6.35, modello BREV.950, contenente il relativo caricatore con due cartucce.

La pistola era in ottimo stato di conservazione e perfettamente funzionante. I carabinieri non escludono che sia stata nascosta dopo l’omicidio. Per avere certezza bisognerà attendere l’esito degli esami tecnici e balistici che saranno svolti nei prossimi giorni dagli esperti della Sezione Investigazione Scientifiche deli Carabinieri. Per quell’omicidio fu arrestato Francesco Valentino, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine. (norbaonline)