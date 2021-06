STATOQUOTIDIANO.IT. Monte Sant’Angelo, 24 giugno 2021. “Altra situazione incresciosa che si intende segnalare è la presenza di numerosi capannoni dismessi risalenti a società ormai in liquidazione, fallimento, ecc., su cui pendono le relative procedure (…). Attivare ogni possibile azione per garantire la sicurezza dell’area“.

E’ parte dell’appello del sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo D’Arienzo, rivolto in una lettera datata 23 giugno 2021, inviata tra gli altri: alla Procura e alla Prefettura di Foggia, al Ministero dell’Ambiente, alla Regione Puglia, alla Questura del capoluogo dauno, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, al Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, all’Arpa Puglia.

La lettera segue l’incendio del 22 giugno 2021 di rifiuti pericolosi, “propagatosi in particolare dal Vallone Malpasso”, confine est dell’area industriale ex Enichem.

Sul posto sono intervenuti inizialmente, dalla mattinata del 22 giugno, referenti delle Società Eni Rewind S.p.A. e un gruppo di volontari dell’Associazione di Protezione Civile UGR 27 di Monte Sant’Angelo. L’incendio ha interessato l’area ex Enel di proprietà di Eni Rewind S.p.A. e lo stabilimento dismesso facente capo alla Sif Trade s.r.l..

Sul posto sono intervenuti in seguito gli operatori dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale di Monte Sant’Angelo, il sindaco del Comune montanaro, il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Manfredonia.

In serata, “il fumo sprigionato dalla combustione dei cumuli dei rifiuti raggiungeva ormai i nuclei abitati di Madonna delle Grazie e Madonna della Libera di Macchia – Marina di Monte Sant’Angelo, nonché l’abitato di Manfredonia“.

Nell’area ex Enichem, segnala il sindaco di Monte Sant’Angelo nella sua lettera, “si accede in modo indiscriminato senza che ci sia un qualsivoglia presidio o vigilanza che consenta di monitorare gli ingressi e le uscite. Nel caso specifico, il materiale andato a fuoco veniva depositato in loco in maniera illegale da parte di ignoti. Tuttavia i quantitativi scaricati hanno presupposto più viaggi da effettuare con mezzi pesanti, mai notati da alcuno“.

In particolare, nella sua lettera, il sindaco di Monte Sant’Angelo mette in evidenza le situazioni delle aree e del capannone della “Sif Trade s.r.l. (da dove è partita la situazione emergenziale del giorno 22/06)”, dell’INSIDE, “del tutto vandalizzata e venduta a pezzi“, del capannone della “fallita ditta TEC.IN s.r.l., una vera e propria ‘bomba ecologica’ stracolma di pneumatici e guaine bituminose e altro materiale altamente infiammabile”, dell’ex BMP “del cui stabilimento non resta altro che lo scheletro esterno dei capannoni“.

Nella sua lettera, il sindaco di Monte Sant’Angelo ha chiesto tra l’altro “che venga attivata subito una task force con la partecipazione di tutti gli attori coinvolti, istituzionali e non”.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it