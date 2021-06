Vendola contro il Vaticano su ddl Zan: “Siamo tornati al rogo dei sodomiti”

Bari, 24/06/2021 – (huffpost) “La Chiesa dovrebbe chiedere perdono agli omosessuali.

Volendo ci si può leggere persino un lato ‘positivo’ in questo tentativo di intromissione: questo interesse non richiesto del Vaticano nei confronti dell’iter di approvazione della Legge Zan potrebbe sortire l’effetto contrario, e accelerare la discussione in Parlamento e nel paese”.

Nichi Vendola, già presidente di Sinistra ecologia e libertà, ex presidente della regione Puglia, da deputato nel 1996 presentò la prima proposta di legge contro l’omofobia, mai approvata. Ora osserva: “Con Papa Francesco sembrava finito il tempo delle parole scagliate come pietre sul cammino di molti esseri umani e non capisco questo arretramento”.

“Da credente non più praticante, in un universo pieno di praticanti non credenti, mi chiedo come possa la Chiesa, ancora oggi, non fare i conti con il dolore che ha causato nel corso dei secoli per il suo dogmatismo sessuofobico e omofobico, come possa tacere dei crimini commessi sotto le insegne della Santa Inquisizione contro le donne e contro gli omosessuali, come possa non fare i conti con gli effetti drammatici delle sue parole violente, dei suoi anatemi contro un pezzo di umanità viva. Dai roghi dei sodomiti fino alle famigerate “teorie riparative” la Chiesa è stata protagonista non di una “buona novella” ma di una novella crudele e mortifera”. (huffpost)