E’ lui o non è lui? Bono Vox a spasso nel centro storico di Bisceglie

BISCEGLIE (BAT), 24/06/2022 – C’è chi giura di averlo visto e riconosciuto. I soliti meglio informati ritengono di sapere anche dove alloggerebbe. Le segnalazioni si susseguono, frenetiche: qualcuno sostiene di aver incrociato cantante degli U2 Bono Vox in zona porto intorno alle 21 di giovedì 23 giugno.

il frontman del gruppo U2, sarebbe a Bisceglie: il condizionale è d’obbligo, in assenza – per il momento – di riferimenti certi (come una traccia sui social). Il mistero s’infittisce e diviene sempre più affascinante, dividendo inevitabilmente gli scettici da coloro che al contrario non comprendono per quale motivo non si debba immaginare di poter incontrare una rockstar per le vie biscegliesi.

Michele Mininni