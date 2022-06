Il Laboratorio delle Idee: “Il degrado che ormai imperversa in città”

MANFREDONIA (FOGGIA), 24/06/2022 – “Come Laboratorio delle Idee non possiamo esimerci dal commentare una situazione di degrado che ormai imperversa in città da diverso tempo: farlo è un dovere morale.

Premesso che siamo d'accordo con quanto affermato nell'articolo, vogliamo porre alcune riflessioni. Alcune forme di degrado sono il sintomo di una società, la nostra, con un grave problema: la carenza di luoghi di cultura e di riflessione e di iniziative volte a contrastare il fenomeno. La mancanza di tutto ciò fa venire meno le basi per una civica convivenza negli spazi comuni e della socialità tra ragazzi (e non solo). Siamo stanchi di questo marcio che ogni volta offende e vilipende la dignità morale e intellettuale di tutti quei ragazzi (e dell'intera cittadinanza) che, NON sono incivili, inetti, attaccabrighe e che non si riconoscono in quei pochi ma significativi gesti sciagurati e senza rispetto per l'ambiente e per il prossimo.

Crediamo fortemente che per liberarci da tutto questo dobbiamo unirci per riflettere e creare delle solide basi culturali che rispettino la nostra identità e il nostro ambiente. Noi con questa riflessione siamo qui per ribadire, non solo alle istituzioni, ma a tutte le forze sociali, individuali, che non si riconoscono in determinati atteggiamenti, un’appello di collaborazione per cercare di emarginare questo fenomeno. Solo l’unione di intenti sani può salvare la nostra città dal degrado. Invitiamo tutti i ragazzi a collaborare con varie proposte e iniziative per dimostrare a tutti che non siamo ciò che la gente descrive di noi e che l’inciviltà non è dalla nostra parte. Noi non ci arrendiamo: ci saremo, sempre.

Il Laboratorio delle Idee.