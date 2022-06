Manfredonia Nuova: “Alla professoressa Silvana D’Amato”

MANFREDONIA (FOGGIA), 24/06/2022 – “Ciao e buon viaggio Silvana cara,

come amica e presidente di Manfredonia Nuova sono qui a rendere omaggio alla tua autonomia e libertà di pensiero, alla donna speciale che sei, grande per la tua cultura, grande per la tua visione della vita e del mondo, a cui sapevi guardare con severità, ma nello stesso tempo con benevolenza.

Sono qui a dire grazie da parte di Manfredonia Nuova alla tua generosità nel donarci il tuo sapere immenso e il tuo amore per la letteratura italiana e straniera. Come dimenticare le tue lezioni sulla poesia, la solitudine, la gratitudine, l’amore, ecc., che ci hanno scaldato il cuore e la mente nelle fredde serate d’inverno! Con quanta eleganza porgevi il tuo pensiero, facendoci conoscere e innamorare di mondi nuovi e sognare una nuova umanità, fatta di gentilezza, pacatezza, perseveranza, capacità di ascolto degli altri e delle altre.

Grazie ancora Silvana cara ci mancherai, ma sarai sempre con noi come esempio di vita e di amore per il sapere”.

La Presidente Prof.ssa Iolanda D’Errico