Manfredonia, richiesta di pulizia dei residenti in Parco degli Aranci

MANFREDONIA (FOGGIA), 24/06/2022 – Per favore, “uagnì”, e mi rivolgo a chi di competenza e a nome anche dei residenti in Parco degli Aranci, di mandare qualche anima del Purgatorio a far pulire e ripristinare, la discesa ponte in via dei Mandorli-zona Parco degli Aranci.

Non è possibile assistere a una indecenza simile. Gli unici animali, che non ancora abbiamo visto in quella zona sono “i coccodrilli, ma sono convinto che arriveranno prima o poi anche quelli. Ma è possibile, che da mesi, deve stare quello schifo in Città e nessuno si interessa di far pulire quella zona. La colpa non è certo, soltanto degli addetti al servizio per l’eliminazione delle sterpaglie e degli operatori ecologici addetti alla raccolta periodica dei rifiuti, ma anche di una masnada di porci cittadini denominati in loco: “i purche cevule”, che vivono numerosi nella nostra Città, che sono soliti abbandonare a tutte le ore di tutto e di più in ogni dove. “Ca ve vonna sparè alli pite!”.

Quando imparerete ad essere più civili. “Cissò, cissò, ji da quanda spurcacciune ca stanne a stu paiose!”. Comunque, diceva un grande: la speranza è ultima a morire. Io ho fiducia, che prima o poi impareranno a vivere, questi maiali sozzoni. Intanto, chiedo alle autorità competenti, di ridare decoro a quella zona, prima che il “Nerone” di turno, metta fuoco alle sterpaglie insieme a tutto il materiale plastico, bottiglie, scarpe, borse di pelle, indumenti ed altro, come avviene puntualmente ogni anno nel mese di giugno.